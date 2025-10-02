Гехи высказался насчет сорвавшегося перехода в "Ливерпуль"

Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Ливерпуль".

В заключительный день летнего трансферного окна Гехи едва не перешел в "Ливерпуль", который уже согласовал компенсацию за Марка в размере 35 миллионов фунтов.



По слухам, Гехи даже записал свое прощальное интервью, однако "Пэлас" так и не дал зеленый свет на заключение сделки, потому что не успел найти равноценную замену своему капитану.



Вопреки слухам, Гехи не отказался от капитанской повязки в "Пэлас", а уровень игры Марка не снизился. Выиграв с "орлами" Кубок Англии и Суперкубок Англии, 25-летний защитник жаждет развить этот успех.



"Если честно, мне особо нечего сказать. Я сосредоточен на игре в футбол и на игре за этот клуб. Но я бы хотел сказать большое спасибо фанатам за их поддержку. Я определенно ее чувствую".



"Когда ты попробовал успех на вкус, ты определенно не бываешь удовлетворен, а хочешь большего. Все в клубе стремятся развить наш успех. Мы видели, на что мы способны. Если мы будем трудиться, склонив головы, у нас будет еще много возможностей", — цитирует Гехи The Athletic.