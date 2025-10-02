"Юнайтед" готов играть выставочные матчи в Саудовской Аравии

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Саудовскую Аравию в качестве возможного направления, для проведения выставочных матчей в этом сезоне.

В этом сезоне "Юнайтед" не обременен выступлением в еврокубках, и даже из Кубка Лиги "красные дьяволы" уже вылетели, поэтому им почти не придется играть посреди недели.



The Athletic подтверждает появившуюся ранее информацию, что "Юнайтед" вынашивает идею использовать вакантные дни календаря для проведения выставочных матчей, на которых можно хорошо заработать.



"Юнайтед" уже ведет переговоры с заинтересованными лицами из Саудовской Аравии, которая может стать площадкой для такого рода матчей в мидуик, заодно обеспечив команде Рубена Аморима хорошие климатические условия для тренировок в зимние месяцы.



Потенциальным соперником "Юнайтед" может стать "Аль-Наср", за который выступает легенда "дьяволов" Криштиану Роналду.