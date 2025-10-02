"Арсенал" собирается расширить "Эмирейтс"

"Арсенал" разрабатывает проект по расширению своего стадиона "Эмирейтс".

"Эмирейтс", который является домом для "Арсенала" с 2006 года, вмещает 60,700 зрителей, что является шестым лучшим показателем в Премьер-Лиге.



"Эмирейтс" остается просторным и современным стадионом, однако современные реалии, активность конкурентов по Премьер-Лиге и наличие правил финансового фейр-плей подталкивают "Арсенал" к расширению своей аренды.



Как сообщает Daily Mail, о сроках говорить преждевременно, однако к строительным работам "Арсенал" планирует приступить не раньше конца сезона 2026/27.



Текущая конструкция "Эмирейтс" позволяет добавить не более 10,000 мест, но даже это будет стоить примерно вдвое дороже тех 380 млн. фунтов, в которые "Арсеналу" обошелся стадион почти два десятилетия назад.