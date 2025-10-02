Артета: "Глубина состава делает разницу"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что глубина состава может стать ключом к успешному выступлению его команды в Лиге Чемпионов.

Обратившись к ротации, Артета произвел сразу шесть перестановок в стартовом составе своей команды на матч Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" накануне.



После победы со счетом 2:0 Артета порадовася, что в этом сезоне у него столь широкий выбор игроков.



"При всем уважении, но когда в прошлом сезоне мы смотрели на скамейку, там было пятеро игроков из академии, которые, наверное, никогда не играли в Лиге Чемпионов, так что глубина состава делает разницу".



"Мы решили произвести шесть перестановок в составе, потому что я хочу, чтобы каждый был задействован в процессе и ощущал себя его частью, и это было замечательно".



"Также у нас было ощущение, что мы немного просели физически после действительно напряженного матча против "Ньюкасла" несколькими днями ранее".



"Те, кто вышли на поле сегодня, подняли наш уровень и помогли нам одержать победу в матче, и это замечательно", — цитирует Артету Sky Sports.