Артета: "Глубина состава делает разницу"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что глубина состава может стать ключом к успешному выступлению его команды в Лиге Чемпионов.

Обратившись к ротации, Артета произвел сразу шесть перестановок в стартовом составе своей команды на матч Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" накануне.

После победы со счетом 2:0 Артета порадовася, что в этом сезоне у него столь широкий выбор игроков.

"При всем уважении, но когда в прошлом сезоне мы смотрели на скамейку, там было пятеро игроков из академии, которые, наверное, никогда не играли в Лиге Чемпионов, так что глубина состава делает разницу".

"Мы решили произвести шесть перестановок в составе, потому что я хочу, чтобы каждый был задействован в процессе и ощущал себя его частью, и это было замечательно".

"Также у нас было ощущение, что мы немного просели физически после действительно напряженного матча против "Ньюкасла" несколькими днями ранее".

"Те, кто вышли на поле сегодня, подняли наш уровень и помогли нам одержать победу в матче, и это замечательно", — цитирует Артету Sky Sports.




Метки Арсенал, Артета, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 176




Поиск: