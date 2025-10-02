Хюрцелер отреагировал на слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер отреагировал на слухи, приписывающие "Манчестер Юнайтед" интерес к его персоне.

Нынешний наставник "Юнайтед" Рубен Аморим оказался под серьезным давлением после неудачного старта в новом сезоне.



Сейчас "Юнайтед" занимает только 14-е место в Премьер-Лиге, хотя перед Аморимом, по слухам, была поставлена задача вернуть клуб в еврокубки.



И хотя Хюрцелер называется таблоидами одним из возможных сменщиков Аморима в "Юнайтед", Фабиан счастлив в "Брайтоне" и не считает свою миссию здесь завершенной.



"Да, конечно, это всегда честь, когда насчет тебя есть такие слухи. Но я очень уважаю их тренера Рубена Аморима, поэтому я не считаю правильным говорить об этом".



"Но в целом могу сказать, что трудиться в "Брайтоне" — это привилегия, и я очень счастлив быть тренером здесь. У нас все еще много работы впереди", — сообщил Хюрцелер talkSPORT.