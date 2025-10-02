Конате активно учит испанский
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате активно учит испанский язык, что выглядит очередным намеком на его переход в "Реал".
Контракт Конате с "Ливерпулем" по-прежнему истекает в конце этого сезона, и "Реал" только усилил свой интерес к Ибраиме после того, как Вильям Салиба решил остаться в "Арсенале".
Минувшим летом защитник Трент Александер-Арнольд удивил публику своим владением испанским во время презентации в "Реале", признавшись, что учил язык месяцами, и Конате не хочет отставать от своего бывшего партнера по "Ливерпулю".
Накануне официальный аккаунт Duolingo —онлайн-платформы для изучения языков — в X поведал, что Конате входит в Бриллиантовую лигу по изучению испанского.
Бриллиантовая лига — высший уровень сложности в Duolingo, и это говорит о том, что 26-летний игрок сборной Франции уже некоторое время учит новый язык, посвящая этому немало времени.
02.10.2025 10:00
Реал такими темпами считай всю защиту из АПЛ подтянет.
