Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

Везение "Ливерпуля" закончилось в Южном Лондоне, "Арсенал" добыл волевую победу над "Ньюкаслом", "Челси" проиграл "Брайтону". Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Чрезмерная осторожность Мойеса тормозит "Эвертон"



Никто не сомневается в том, что Дэвид Мойес — опытный и квалифицированный менеджер, даже владельцы "Вест Хэма", которые после ухода шотландца меняют тренеров как перчатки, но не могут и близко вернуть команду на уровень игры и результатов, которые гарантировал им Дэвид.



Но все же у Мойеса есть качества, которые бесят даже самых преданных его поклонников — Дэвид чрезмерно осторожен и прагматичен, что часто вредит его команде. Свежий пример — матч с "Вест Хэмом", в котором "Эвертон" владел тотальным преимуществом в первом тайме и был обязан решать исход матча в свою пользу еще до перерыва.



После перерыва Мойес зачем-то решил, что его команде нужно отдать инициативу сопернику и сыграть на удержание счета, и практически не имевший контригры соперник воспрял, создал пару моментов и забив гол, установив счет, который казался невозможным по игре до перерыва. Сейчас, с приходом Грилиша и Дьюсбери-Холла, "Эвертон" способен на большее в атаке, и в этой игре было заметно, как тактические предпочтения Мойеса не дали команде продолжить начатое в первом тайме и довести матч до уверенной победы. Впрочем, стоит сказать и об очередных судейских ошибках не в пользу "ирисок", что становятся традицией.



Переломный момент для "Арсенала" на Тайнсайде



"Сент-Джеймс Парк" творил странные вещи с "Арсеналом". Он стал ареной для Микеля Артеты, где его "Арсенал" потерпел три поражения в последних матчах, а его команда не могла забить.



В этой игре "Арсенал" играл в футбол, который больше подходит по стилю "Ньюкаслу" — агрессивно, легко соглашаясь на силовую борьбу, атакуя с высоким риском и большим количеством задействованных игроков. Выбор атакующего состава в воскресенье и то, как Артета бросился добывать победу, когда ничья была почти в кармане, намекали на изменение менталитета.



В конце концов, команда Артеты взяла под контроль силовую борьбу и сделала все, чтобы добыть три очка на неудобном стадионе. Реакция "канониров" на неудачно складывавшийся матч, преодоление психологического барьера "Сент-Джеймс Парк", показали новую решимость, которая пригодится им в борьбе за титул.



Инвестиции "Пэлас" в Нкетиа начинают окупаться



Как несомненно отметили болельщики "Арсенала", празднуя крах "Ливерпуля" в субботу вечером, завершающий удар, нанесенный одним из выпускников академии, сделал победу "Кристал Пэлас" еще слаще для "канониров".



Эдди Нкетиа, уроженец Брокли, был вынужден играть вторую скрипку за спиной великолепного Жан-Филиппа Матета с тех пор, как в прошлом году отправился в "Пэлас" и пропустил первый месяц нового сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Вернувшись в строй в матче против "Ливерпуля", нападающий сделал все, чтобы гарантировать себе множество возможностей в этом сезоне и место в составе на матч Лиги Конференций с киевским "Динамо" в четверг.



"Один из наших лозунгов: если выкладываешься, получаешь что-то взамен. Это один из моих главных принципов", — сказал менеджер "Пэлас" Оливер Гласнер. "Эдди так много вложился, и он получил награду — победный гол перед нашими болельщиками".



Вольтемаде готов стать культовым героем "Ньюкасла"



Болельщики "Ньюкасла" получат массу удовольствия, наблюдая за Ником Вольтемаде. Его рост под два метра был максимально использован, когда он забил гол в первом тайме в матче с "Арсеналом".



Неплохо для игрока, которому заранее предсказывали, что игра головой — не его конек. В матче с "Арсеналом" он продемонстрировал подобающую приличную технику для такого габаритного игрока. Оборона "Арсенала", лучшая по репутации в английском футболе, постоянно сталкивалась с его движением и напором.



Попытка Габриэля зафиксировать фол после гола Вольтемаде стала признанием того, что бразилец проиграл борьбу и поэтому должен был принять превентивные меры — как оказалось, безуспешные. "Сент-Джеймс Парк" всегда с теплотой относился к своим культовым героям, особенно к тем, кто умеет забивать головой, и Вольтемаде покинул поле под овации за 25 судьбоносных минут до конца матча. Как звали того шведа, что переметнулся в "Ливерпуль", на "Сент-Джеймс Парк" уже никто не помнит.



"Сандерленд" набирает обороты после удачного старта



Сможет ли "Сандерленд" переломить тенденцию о том, что клубы, вышедшие в Премьер-Лигу, сразу же возвращаются в Чемпионшип? После двух сезонов подряд, в которых все шесть новичков быстро вернулись на уровень ниже, "Сандерленд" и "Лидс" выглядят способными отыграться в этом сезоне.



"Черные коты" набрали 11 очков в шести матчах после победы над "Ноттингем Форест" со счетом 1:0 — это лучший результат для команды, вышедшей в высшую лигу, на данном этапе с сезона 2012/13, когда "Вест Хэм" смог набрать больше. Две последние команды, начавшие кампанию еще лучше — "Блэкберн" в 1992/93 и сам "Форест" в 1994/95, набравшие по 14 очков в шести первых матчах — впоследствии финишировали в четверке сильнейших.



"Чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно что-то изменить, иначе мы повторим ту же тенденцию. Мы будем идти к победе, делая все возможное", — сказал Режис Ле Бри, чей единственный предыдущий опыт в высшем дивизионе был в Лиге 1 с "Лорьяном". Французу пришлось не только пережить самое короткое лето из всех трех клубов, вышедших Премьер-Лигу, чтобы подготовиться к новому уровню, но и разработать командную стратегию после 17 продаж и 15 приобретений, так что их организованность и эффективность тем более достойны похвалы.



Майкл Кайоде — лучший метатель мяча в лиге



Дальние броски из аута не просто вернулись — они стали мощнее, чем когда-либо, и Майкл Кайоде из "Брентфорда", безусловно, является лучшим метателем мяча в лиге. Его первый бросок после трех минут матча против "Манчестер Юнайтед" был потрясающим — как ракета, с воем летящая к линии ворот.



Второй бросок напомнил Джулиана Дикса, пробивающего пенальти в верхний угол, так, что едва не порвалась сетка. Мяч почти залетел в ворота. Наблюдая за тем, как Кайоде делает это с обеих боковых линий, все ждали, не потеряют ли его последующие броски силу (они не потеряли). Сможет ли он сохранить свою скорость?



Смотря на то, как "Брентфорд" получает большое преимущество благодаря аутам Кайоде, задаемся вопросом: увидим ли мы игроков, которые теперь будут подписываться на основе силы их бросков в игре? И почему "Юнайтед" выглядел таким удивленным этим, а Рубен Аморим — таким возмущенным применением столь простой и классической для английского футбола тактики?



Уэлбек — все еще лучший центральный нападающий "Брайтона"



"Брайтон" долгое время выглядел беззащитным против "Челси". Жоржиньо Рюттер может быть умным атакующим игроком, но, выйдя на поле играть "девятку", он не был эффективен. Только когда Фабиан Хюрцелер выпустил Данни Уэлбека и переместил Рюттера на 67-й минуте, игра изменилась.



До этого момента "Брайтон" мало чего создал и выглядел беззащитным — даже после того, как "Челси" остался вдесятером. Тревор Чалоба получил красную карточку на 53-й минуте. Но угроза "чаек" возросла, когда Уэлбек вышел на поле и стал центральным форвардом.



Ветеран упустил один простой шанс сравнять счет, но не потерял самообладание и оказался в нужной позиции, сравняв счет после навеса Янкубы Минте на 77-й минуте. Опыт нападающего остается решающим фактором. Он забил второй гол в добавленное время, обеспечив "Брайтону" победу со счетом 1:3 после того, как Максим Де Кейпер вывел команду вперед. Хюрцелер надеется, что Уэлбек сможет продолжить борьбу за место в основе, впервые забив в этом сезоне.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru