Саутгейт откажет "Юнайтед"
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт откажется от работы в "Манчестер Юнайтед", даже если ему поступит соответствующее предложение.
На прошлой неделе появилась информация, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже несколько недель контактирует с Саутгейтом, рассматривая того на замену Рубену Амориму.
Саутгейта связывали с работой в "Юнайтед" еще в марте 2024, когда "красные дьяволы" всерьез помышляли о расставании с Эриком Тен Хагом, предшественником Аморима.
В то время Саутгейт готовился к Евро-2024 и не собирался бросать сборную Англии ради "Юнайтед", но на сей раз Гарет просто не заинтересован в работе в кризисном клубе, сообщает Daily Star.
Вообще, Саутгейт открыт к предложениям, однако Гарет не спешит возвращаться в футбол и возьмется только за работу, насчет которой будет абсолютно уверен.
02.10.2025 08:00
