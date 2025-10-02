Саутгейт откажет "Юнайтед"

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт откажется от работы в "Манчестер Юнайтед", даже если ему поступит соответствующее предложение.

На прошлой неделе появилась информация, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже несколько недель контактирует с Саутгейтом, рассматривая того на замену Рубену Амориму.



Саутгейта связывали с работой в "Юнайтед" еще в марте 2024, когда "красные дьяволы" всерьез помышляли о расставании с Эриком Тен Хагом, предшественником Аморима.



В то время Саутгейт готовился к Евро-2024 и не собирался бросать сборную Англии ради "Юнайтед", но на сей раз Гарет просто не заинтересован в работе в кризисном клубе, сообщает Daily Star.



Вообще, Саутгейт открыт к предложениям, однако Гарет не спешит возвращаться в футбол и возьмется только за работу, насчет которой будет абсолютно уверен.