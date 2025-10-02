Гвардиола доволен игрой "Сити" против "Монако"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил игру своей команды в матче Лиги Чемпионов против "Монако", несмотря на упущенную победу.

Пенальти Эрика Дайера на последней минуте основного времени оставил "Сити" без победы в гостях у "Монако" накануне вечером (2:2).



Однако Гвардиолу порадовало то, что его команда создавала опасные моменты и почти ничего не позволяла сопернику.



"Мы сыграли действительно хороший матч. Мы стараемся создавать больше моментов и мало позволять сопернику. Именно это и произошло".



"У "Монако" быстрые, быстрые игроки. В Лиге Чемпионов мы мало позволяем сопернику и много создаем, чем я очень доволен".



"Мы не смогли хорошо сыграть в обороне при штрафном, и мы получили пенальти в свои ворота".



"В футболе нужно играть, пока ты не одержишь победу, и все определяет результат. Но если вы проанализируете игру, во многих отношениях она была действительно хороша".



"Шаг за шагом мы будем становиться лучше, но многие вещи были хороши. Мы создавали моменты, особенно момент Фила (Фодена) в первом тайме".



"Многие игроки были действительно хороши, и мы почти ничего не позволили создать сопернику. Они так глубоко оборонялись, так плотно. Мы не ожидали, что они сыграют таким образом".



"Мое ощущение таково, что мы сыграли действительно хорошо. Когда разница в счете минимальна, нужно хорошо обороняться при стандартных положениях. Мы берем это очко", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".