Артета: "Габриэль будет в поядке"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета развеял опасения насчет здоровья защитника Габриэля Магальяэса, замененного против греческого "Олимпиакоса".
Накануне "Арсенал" переиграл "Олимпиакос" со счетом 2:0, однако эта победа была омрачена вынужденной заменой Габриэля за 15 минут до конца.
По словам Артеты, эта замена была мерой предосторожности. Микель оптимистичен насчет участия 27-летнего бразильца в дерби против "Вест Хэма" в ближайшую субботу.
"Думаю, он будет в порядке. Думаю, его ударили еще в первом тайме, и это было немного некомфортно. Он мог продолжать, но мы решили исключить любой риск, потому что он сыграл много матчей".
"Он вернулся после тяжелой травмы, и нам нужно присматривать за ним", — цитирует Артету Sky Sports.
02.10.2025 06:00
Просмотров: 248
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: