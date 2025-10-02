Артета: "Габриэль будет в поядке"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета развеял опасения насчет здоровья защитника Габриэля Магальяэса, замененного против греческого "Олимпиакоса".

Накануне "Арсенал" переиграл "Олимпиакос" со счетом 2:0, однако эта победа была омрачена вынужденной заменой Габриэля за 15 минут до конца.



По словам Артеты, эта замена была мерой предосторожности. Микель оптимистичен насчет участия 27-летнего бразильца в дерби против "Вест Хэма" в ближайшую субботу.



"Думаю, он будет в порядке. Думаю, его ударили еще в первом тайме, и это было немного некомфортно. Он мог продолжать, но мы решили исключить любой риск, потому что он сыграл много матчей".



"Он вернулся после тяжелой травмы, и нам нужно присматривать за ним", — цитирует Артету Sky Sports.