"Сити" упустил победу против "Монако"

Пропустив с пенальти на последней минуте, "Манчестер Сити" остался без победы в выездном противостоянии с "Монако" — 2:2.

В стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Родри и Бернарду Силва, заменив Матеуша Нунеша, Нико Гонсалеса и Савиньо.



Гостям не составило труда открыть счет. На 15-й минуте Йошко Гвардиол сделал передачу верхом в штрафную, а Эрлинг Холанд в прыжке перебросил мяч через голкипера — 0:1.



Однако почти сразу хозяева ответили. Джордан Тезе мощно пробил с дистанции в ближний верхний угол ворот — 1:1.



"Сити" продолжил нагнетать давление, регулярно напрягая голкипера "Монако". А на 33-й минуте Фил Фоден отметился попаданием в перекладину.



Незадолго до перерыва хозяева дрогнули. Нико О'Райли навесил с левого фланга в центр штрафной площади, а Холанд пробил головой притирку со штангой — 1:2.



Во втором тайме "горожане" ослабили хватку, и на исходе основного времени "Монако" заработал пенальти. К 11-метровой отметке подошел Эрик Дайер и установил окончательный счет — 2:2.



"Сити" контролировал игру, однако слишком расслабился и в итоге за это поплатился.



"Монако" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:2 (1:2)



Голы: Тезе 18, Дайер 90 (пен) — Холанд 15, 44.



"Монако": Кен, Вандерсон (Уаттара 22), Керер, Дайер, Салису (Иленихена 83), Диатта, Аклиуш, Тезе, Кулибали (Кабрал 82), Фати (Идумбо 64), Балоган (Биерет 82).



"Манчестер Сити": Доннарумма, Стоунс (Нунеш 73), Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри (Гонсалес 61), Силва, Рейндерс, Фоден, Доку (Савиньо 61), Холанд.



Предупреждения: Диатта — Доннарумма, Родри, Силва, Савиньо.