"Арсенал" победил "Олимпиакос"

"Арсенал" одержал свою вторую победу на общем этапе Лиги Чемпионов, одолев дома греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета обратился к ротации, переместив Риккардо Калафьори, Юрриена Тимбера, Деклана Райса, Эберечи Эзе и Букайо Сака на скамейку запасных.



В самом начале матча Габриэль Мартинелли наносил удар головой с убойной позиции и безо всякого сопротивления — мимо.



Но уже на 12-й минуте Мартинелли исправился, со считанных сантиметров добив мяч в ворота после того, как парированный голкипером удар Виктора Дьекереша пришелся в штангу — 1:0.



На 20-й минуте "Олимпиакос" впервые показал зубы, но Давид Райя совершил блестящий сейв после удара Даниэла Поденсе в касание из центра штрафной площади.



Отделавшись испугом, "Арсенал" принялся искать второй гол и до перерыва создал ряд неплохих моментов.



Во втором тайме игра не изменилась. "Канониры" имели свои моменты, но никак не могли ими воспользоваться. "Олимпиакос" однажды забил, но сделал это из офсайда.



Уже в компенсированное время хозяева прикончили интригу. Это Сака открылся на левом краю штрафной, получил мяч от Мартина Эдегора и пробил между ног голкиперу — 2:0.



"Арсенал" слишком затянул со вторым голом, но все обошлось. "Канониры" одержали заслуженную победу, хотя могли это сделать комфортнее.



"Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 2:0 (1:0)



Голы: Мартинелли 12, Сака 90.



"Арсенал": Райя, Уайт (Тимбер 58), Салиба, Габриэль (Москера 75), Льюис-Скелли, Субименди, Мерино (Райс 58), Эдегор, Троссард (Сака 73), Мартинелли (Эзе 73), Дьекереш.



"Олимпиакос": Цолакис, Ортега, Пирола, Эль-Кааби, Мартинш (Тареми 62), Гарсия (Шипиони 75), Коштинья, Чикинью (Стрефецца 86), Эссе (Музакитис 86), Рецос (Бьянкон 86), Поденсе.



Предупреждения: Габриэль, Субименди, Райс — Стрефецца.