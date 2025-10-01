МЮ опасается, что Аморим подаст в отставку, прежде чем будет уволен

"Манчестер Юнайтед" опасается, что главный тренер Рубен Аморим сам подаст в отставку, нежели будет дожидаться своего увольнения.

Аморим тренирует "Юнайтед" с ноября 2024, однако игра и результаты команды до сих пор оставляют желать сильно лучшего.



Аморим упрямо придерживается схемы с тремя защитниками, уже неоднократно предупредив, что не будет менять свой игровой стиль.



Как стало известно i Paper, владельцы "Юнайтед" готовы быть терпеливыми с Аморимом, однако сразу два источника утверждают, что Рубен может не выдержать то давление, которому он подвергается.



Аморим все больше разражается из-за критики, связанной с поражениями, и в "Юнайтед" есть ощущение, что Рубен уйдет сам.