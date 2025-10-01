Родриго Мунис заключил новый контракт с "Фулхэмом"

Нападающий "Фулхэма" Родриго Мунис заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Новый контракт Муниса рассчитан до июня 2030, а также предусматривает опцию продления на 12 месяцев по желанию клуба.



Мунис добился впечатляющего прогресса после своего перехода из "Фламенго" в 2021 году. Родриго забил 27 голов в 104 матчах за "Фулхэм", причем более чем в половине из них он выходил на замену.



Минувшим летом к Мунису существовал серьезный интерес со стороны других клубов, включая "Лидс" и "Аталанту", однако "Фулхэм" сохранил Родриго, а теперь наградил 24-летнего бразильца улучшенным контрактом.