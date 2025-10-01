Каррагер: "Ливерпуль" не выглядит командой топ-уровня"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "красные" не выглядят командой топ-уровня.

Выиграв Премьер-Лигу в прошлом сезоне, летом "Ливерпуль" потратил целое состояние на трансферы, однако Каррагер вынужден признать, чт "красные" не стали лучше атаковать, но при этом утратили свою надежность в обороне.



"Ливерпуль" проиграл оба своих последних матча, против "Кристал Пэлас" и "Галатасарая", и теперь Каррагер ждет решений от главного тренера Арне Слота.



"Я не наблюдаю за командой топ-уровня. "Ливерпуль" не играет в футбол в данный момент, они играют в баскетбол. Это просто игра от ворот до ворот, и я не думаю, что команды топ-уровня играют таким образом".



"Тренер знает это лучше меня. У "Ливерпуля" великолепный тренер. Но в прошлом сезоне "Ливерпуль" был командой трудяг, тогда как в этом они добавили немного звездной пыли за счет трансферов".



"Они ничего не приобрели в плане атакующей игры, но значительно потеряли в плане оборонительной".



"Думаю, прошлый сезон сложился для тренера столь гладко, тогда как сейчас ему нужно по-настоящему отрабатывать свои деньги".



"Он справился со своей работой в прошлом сезоне, выиграл Премьер-Лигу, и это невероятно. Но сейчас есть несколько проблем, которые ему нужно решить, и будет интересно посмотреть, как он поступит, потому что он потратил кучу денег".



!Во втором тайме недавнего матча "Ньюкасл" задавил "Ливерпуль". "Ньюкасл" был вдесятером. Это недопустимо. "Кристал Пэлас" создал семь больших моментов на выходных — больше, чем против какой-либо другой команды в этом сезоне Премьер-Лиги, а ведь "Ливерпуль" — чемпион".



"Это назревало. Это не шок. И тренеру нужно это исправить", — сообщил Каррагер CBS Sports.