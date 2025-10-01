Беллингем — лучший игрок сборной Англии в сезоне 2024/25

Полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем был признан лучшим игроком сборной Англии по итогам сезона 2024/25.

Соответствующее звание Беллингем получил, победив в голосовании болельщиков. Второе место занял полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, третье — нападающий "Баварии" Харри Кейн.



Беллингем стал только вторым игроком, забравшим эту награду, будучи представителем зарубежного клуба. Впервые это сделал Оуэн Харгривз из "Баварии" в 2006 году.



В прошлом сезоне 22-летний Беллингем сыграл восемь матчей за сборную Англии, отметившись голом против Греции на "Уэмбли" в октябре 2024, а также тремя результативными передачами.



Добавим, год назад обладателем этой награды становился Коул Палмер из "Челси", а до него — на протяжении двух сезонов подряд — Букайо Сака из "Арсенала".



