Ван Дейк призывает "Ливерпуль" не паниковать

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команде не нужно паниковать после двух поражений в течение четырех дней.

В минувшую субботу уступив "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге (2:1), накануне "Ливерпуль" был бит "Галатасараем" в Лиге Чемпионов (1:0).



Однако Ван Дейк не видит в этом повода беспокойства для своей команды, следующим матчем для которой станет выезд к "Челси".



"Думаю, мы уже проявили себя во многих матчах этого сегодня, но мы не показали этого на протяжении всех 90 минут здесь, к сожалению. Это абсолютно нормально, и в наши дни внешний мир не дает вам времени, поэтому вы должны быть сильны духом".



"Я очень уверен. Нам нужно продолжать трудиться и быть сплоченными. Мы хорошо стартовали в этом году в плане набранных очков. Паники быть не должно, но улучшения необходимы", — цитирует Ван Дейка The Guardian.