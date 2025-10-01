Анонс матча "Монако" — "Манчестер Сити"

Вторым соперником "Манчестер Сити" на общем этапе Лиги Чемпионов станет "Монако".

"Сити" успешно стартовал в Лиге Чемпионов, в домашних стенах одолев "Наполи" со счетом 2:0. С тех пор "горожане" в концовке упустили победу против "Арсенала" (1:1) и разгромили "Бернли" (5:1) в Премьер-Лиге, еще успев пройти "Хаддерсфилд" в Кубке Лиги (0:2).



А вот "Монако" в первом матче на общем этапе был разгромлен "Брюгге" со счетом 4:1, поэтому находится в ожидании своих первых очков.



- Единственный предыдущий раз эти команды пересекались в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2016/16, когда "Монако" прошел дальше, победив 3:1 дома и уступив 5:3 в Манчестере.



- "Монако" — одна из двух команд, выбивавших Хосепа Гвардиолу как тренера из Лиги Чемпионов до четвертьфиналов.



- Гвардиола может лишь третий раз в своей тренерской карьере проиграть два выезда подряд к определенной команде (также "Барселона" и "Ливерпуль").



- "Монако" проиграл только один из семи последних домашних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (5 побед, 1 ничья) — "Арсеналу" в марте 2015 (0:2).



- "Монако" выиграл только один из семи последних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 5 поражений).



- Против "Наполи" полузащитник Фил Фоден создал восемь моментов.



Полузащитники "Сити" Родри и Райан Шерки возобновили тренировки, однако последний не поехал с командой на этот выезд. Абдукодир Хусанов, Райан Ауит-Нури и Омар Мармуш травмированы.



Лига Чемпионов. Общий этап. 2-й тур

"Монако" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)

Монако. Стадион "Луи II". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз