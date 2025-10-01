Гвардиола сообщил, что Родри не готов играть три матча в неделю

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его полузащитник Родри не готов играть три матча в неделю.

Из-за обострившейся боли в колене Родри пропустил победу 5:1 над "Бернли" в минувшую субботу. Возвращение болевых ощущений стало реакцией организма на повышение нагрузки, поэтому Гвардиола призывает к терпению в отношении 29-летнего испанца.



"Он не травмирован, но у него есть сложности с сухожилием. Это была столь требовательная неделя с тремя матчами против "Юнайтед", "Наполи" и особенно "Арсенала", и прямо сейчас он не может сыграть три матча за неделю на самом высоком уровне, в самом высоком темпе, против требовательных соперников".



"Прямо сейчас у меня есть ощущение, что он не готов, потому что ему нужно время. После такого рода травмы требуется минимум один год, чтобы прийти в себя, а затем можно прибавлять. Будьте терпеливы. Если он не чувствует себя хорошо, лучше дать ему отдохнуть", — цитирует Гвардиолу The Guardian.