Кэррик готов возглавить "Юнайтед" на остаток сезона

Майкл Кэррик Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик был бы заинтересован в возвращении на "Олд Траффорд" в качестве временного тренера.

Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Рубена Аморима находится под огромным вопросом на фоне удручающих результатов.

"Юнайтед" провалил старт нового сезона, занимая только 14-е место в Премьер-Лиге и вылетев из Кубка Лиги от скромного "Гримсби".

Если "Юнайтед" придется расстаться с Аморимом в ближайшие недели или месяцы, "красные дьяволы" могут назначить временного тренера на остаток сезона, и Кэррик готов исполнить эту роль, утверждает talkSPORT.

Кэррик уже исполнял обязанности главного тренера "Юнайтед" на протяжении трех матчей в 2021 году, после увольнения Оле Гуннара Сульшера.

В данный момент 44-летний англичанин находится без работы, покинув "Мидлсбро" в конце прошлого сезона.




01.10.2025

