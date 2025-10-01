"Арсенал" готов платить Сака более 250,000 фунтов в неделю

"Арсенал" готов повысить зарплату своего вингера Букайо Сака за пределы 250,000 фунтов в неделю по новому контракту.

Накануне "Арсенал" объявил о подписании нового пятилетнего контракта с защитником Вильямом Салиба, и теперь спортивный директор "канониров" Андреа Берта может бросить все силы на переговоры с Сака.



По информации talkSPORT, новый контракт позволит Сака как минимум встать в один ряд с самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" Каем Хаверцем, зарабатывающим около 280,000 фунтов в неделю.



Действующий контракт 24-летнего игрока сборной Англии с "Арсеналом" рассчитан до 2027 года, и гранды Европы будут внимательно наблюдать за процессом переговоров.