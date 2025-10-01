Салиба: "Реал"? Сперва нужно что-нибудь выиграть с "Арсеналом"

Защитник Вильям Салиба заявил, что отказывается думать об уходе из "Арсенала", пока не выиграет какие-нибудь трофеи с "канонирами".

Отвергнув интерес "Реала", Салиба заключил с "Арсеналом" новый пятилетний контракт. И хотя клуб из Мадрида стал бы гарантией трофеев, Вильям предпочитает сперва добиться этого с "канонирами".



"Последовать примеру Трента Александер-Арнольда? Но он выиграл некоторые трофеи с "Ливерпулем". А я? Я ничего не выиграл здесь, за исключением... Как называется этот кубок, который мы выиграли? Суперкубок Англии".



"Поэтому да, только Суперкубок Англии. Я ничего не выиграл с этим клубом, чтобы думать об уходе".



"Я не могу покинуть этот клуб, не дав ничего взамен. Моим приоритетом всегда было остаться здесь и сперва что-нибудь выиграть".



"Мы всегда близки. Но раз мы не выигрываем, значит нам чего-то не хватает. Каждый год мы становимся лучше".



"Мы получили большой опыт благодаря трем последним сезонам. Мы знаем, что мы всегда близки".



"Поэтому нам нужно перестать говорить и доказать на поле, что мы должны быть победителями. Каждый раз в конце сезона, финишируя вторым, ты немного злишься. Ты хочешь отправиться в отпуск и отпраздновать со своими друзьями трофеи, которые ты выиграл со своим клубом", — цитирует Салиба The Sun.