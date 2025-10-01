Силва уже знает, куда уйдет из "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что уже знает, куда отправится после истечения своего контракта.

Минувшим летом Силва принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Кевина Де Брюйне, но в конце сезона истекает контракт у самого Бернарду.



Силву настойчиво связывают с отъездом в Саудовскую Аравию, однако 31-летний португалец предпочитает пока не раскрывать свои карты.



"Я точно знаю, куда собираюсь отправиться, но сейчас не время заострять на этом внимание. Сейчас время стараться изо всех сил, чтобы вернуть клуб туда, где ему положено быть".



"От нас уходило много капитанов, но парни с наибольшим опытом должны передавать его молодым парням", — цитирует Силву BBC.