Клопп не скучает по тренерской работе

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не скучает по тренерской работе.

Клопп оставил "Ливерпуль" в конце сезона 2023/24, после нескольких месяцев отдыха став курировать футбольные клубы концерна Red Bull.



Клопп не исключает, что однажды снова будет тренировать, но в данный момент у Юргена нет этого желания.



"Нет, я совершенно не зависал перед телевизором. Я был очень доволен тем, как выступал "Ливерпуль". Я видел некоторые матчи. Но это не так, что я думал: "О, вот и суббота!" Я не знал, когда начинаются матчи. Я просто занимался другим".



"Я занимался спортом, наслаждался жизнью, проводил время с внуками, делал совершенно обычные вещи, зная, что я буду работать снова. Но я также знал, что больше не хочу работать в качестве тренера".



"Это то, что я думаю. Но ты никогда не знаешь наверняка. Мне 58. Если в 65 я снова начну (тренировать), каждый скажет: "Ты же говорил, что никогда не будешь этого снова делать". Э, извините, я правда так думал на 100 процентов, когда говорил это! Я так думаю и сейчас. Я ни по чему не скучаю", — сообщил Клопп в интервью The Athletic.