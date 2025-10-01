Каррагер считает, что Вирца нужно убрать из состава "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что атакующего полузащитника Флориана Вирца следует убрать из стартового состава "красных".

Накануне против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов Вирц провел очередной матч, не сумев забить или отдать результативной передачи.



Каррагер уверен, что у Вирца еще все впереди, однако Джейми убежден, что сейчас главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту следует откатить свою команду к настройкам прошлого сезона.



"Прямо сейчас баланс команды не в порядке, и очевидно, что в этом плане Флориан Вирц выделяется".



"Он просто совершенно не поспевает. Речь о молодом парне, который прибыл в новую лигу. У него будет еще много времени в качестве игрока "Ливерпуля", но прямо сейчас, думаю, его нужно убрать из состава, чтобы "Ливерпуль" смог вернуться к состоянию прошлого сезона, чтобы это стало отправной точкой для обретения уверенности и надежности в обороне".



"Потому что прямо сейчас это беспорядок. Дело не в этих двух поражениях. Это творится с первого дня", — сообщил Каррагер CBS Sports.