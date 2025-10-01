Алиссон получил травму против "Галатасарая" и с "Челси" не сыграет

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что голкипер Алиссон получил травму против турецкого "Галатасарая" и теперь пропустит выезд к "Челси".

Алиссон был вынужденно заменен на 56-й минуте проигранного "Ливерпулем" матча Лиги Чемпионов накануне вечером (1:0), травмировавшись сразу после того, как остановил выход один на один Виктора Осимхена.



Алиссон уступил свое место на поле Георгию Мамардашвили, который, по всей видимости, и будет защищать ворота "Ливерпуля" во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в ближайший четверг.



"Когда он спешил назад, то что-то почувствовал. Я не могу сказать, что именно, потому что я не физиотерапевт, но обычно в этом нет ничего хорошего, если игрок ускоряется, что-то чувствует, оказывается на газоне и не возвращается в игру".



"Если мой игрок оказывается на газоне, в девяти случаях из 10 я ожидаю худшего. Под худшим я имею ввиду, что он не может продолжать. Это и случилось с Алиссоном".



"Обычно это означает, что он не сможет сыграть в субботу. Это с вероятностью 99.9 процентов — я уже сказал 100 процентов, но пуская будет 99.9, хотя я думаю, что 100", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".