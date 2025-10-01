"Тоттенхэм" отыграл два гола против "Буде-Глимт"

"Тоттенхэм" отыграл дефицит в два гола против "Буде-Глимта", благодаря чему ушел от поражения в Норвегии — 2:2.

Главный тренер "шпор" Томас Франк поменял половину полевых игроков относительно 1:1 с "Вулверхэмптоном", оказав доверие Кевину Дансо, Педро Порро, Пап Матару Сарру, Вильсону Одоберу и Бреннану Джонсону.



"Тоттенхэм" выглядел на удивление робко в первом тайме. "Буде-Глимт" владел инициативой, но свою самую реальную возможность открыть счет упустил, потому что Каспер Хег, исполняя пенальти после фола Родриго Бентанкурса, пробил выше.



Гол хозяев назревал и в начал второго тайма случился. Йенс Петтер Хауге вошел в штрафную с левого фланга, улучшил свою позицию и поразил дальний угол ворот — 1:0.



Почти сразу гости ответили добиванием Бентанкура после попадания мяча в штангу, однако ответный гол не был засчитан из-за фола Микки Ван де Вена.



На 66-й минуте Хауге на подступах к штрафной ушел с помощью финта от Порро и пробил в нижний угол ворот — 2:0.



Однако прошло всего две минуты, и Ван де Вен головой замкнул подачу Порро — 2:1.



"Шпоры" бросились спасать игру, и на 89-й минуте Ришарлисон заставил оппонента совершить автогол после прострела Арчи Грея — 2:2.



"Тоттенхэм" сыграл не так уверенно, как во время своего визита сюда в мае, но, по крайней мере, проявил характер и ушел от поражения.



"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (0:0)



Голы: Хауге 53, 66 — Ван де Вен 68, Гундерсен 89 (авт).



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Дансо, Ван де Вен, Спенс (Удоджи 82), Бергвалл (Кудус 60), Бентанкур (Грей 82), Сарр (Палинья 69), Джонсон (Симонс 60), Ришарлисон, Одобер.