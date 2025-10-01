"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю"

Виктор Осимхен Так и не сумев ответить на пенальти Виктора Осимхена, "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в гостях у турецкого "Галатасарая".

Мохамед Салах и Александер Исак были переведены в запас "красных", а с первых минут появились Коди Гакпо и Уго Экитике.

Первое слово в матче сказали хозяева. Барыш Йылмаз ворвался в штрафную и пробил, однако Алиссон вовремя сократил дистанцию до оппонента и защитил свои ворота.

На 14-й минуте уже гости могли открывать счет, но удар Гакпо был остановлен защитником на линии ворот.

Тут же "Галатасарай" убежал в свою атаку, и Доминик Собослаи ударил Йылмаза по лицу в штрафной. Был назначен пенальти, который реализовал Виктор Осимхен, пробив по центру — 1:0.

В дальнейшем хозяева довольно уверенно выдерживали давление соперника и старались регулярно отвечать своими атаками, благо оборона гостей выглядела уязвимой.

Вскоре после начала второго тайма Алиссон ценой травмы не позволил Осимхену оформить дубль. Потребовалась замена, и на ворота "красных" встал Георгий Мамардашвили.

В концовке давление "Ливерпуля" стало ощутимым, и на 88-й минуте Ибраима Конате упал в чужой штрафной. Сперва рефери назначил пенальти, но после обращения к VAR отменил свое решение.

Выезд в Стамбул получился невероятно сложным для "Ливерпуля". "Галатасарай" забил быстрый гол, а дальше играл по счету. "Красные" старались, но опасных моментов создали мизер.

"Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Осимхен 16 (пен).

"Галатасарай": Чакыр, Синго, Санчес, Бардакджи, Якобс, Лемина, Торрейра, Акгюн (Шаллаи 72), Гюндоган (Сара 75), Йылмаз (Эльмали 85), Осимхен (Икарди 72).

"Ливерпуль": Алиссон (Мамардашвили 56), Фримпонг (Брэдли 62), Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Исак 62), Джонс, Собослаи, Вирц, Гакпо (Салах 62), Экитике (Макаллистер 69).

Предупреждения: Лемина, Бардакджи, Якобс, Икарди, Чакыр — Гравенберх, Джонс, Брэдли.




Метки Галатасарай, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 473

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 01.10.2025 00:24 # brown-ale
    Шо, удача Ливера закончилась с голами нашару?

    (ответить)

  2. arne-zaglot 01.10.2025 00:23 # arne-zaglot
    ДВА ЗАГЛОТА ПОДРЯД

    (ответить)

  3. hachidlo 01.10.2025 00:21 # hachidlo
    Ну, правильно, кто, если не залупуль, раздвигает свои булки быстрее, чем арешик перед кошерным крючком серёжи хованского? Только сургутская жертва уринопластики, когда отчим возвращается домой и отдаёт команду "пись, пись".

    Самый позорный чемпион Англии эвер. Стыдно за АПЛ!

    (ответить)

  4. sausage 01.10.2025 00:19 # sausage
    Давно я судей не хуесосил, привык наверное к английским мудакам, но сегодня реально какой-то гандон матч судил. Мало того, что он свистел каждые 3 минуты, тупо не давая играть, так ещё и косячил шо пиздец. Пенка 100%-ная на Конате, чел прямой ногой явно шёл, и похуй, что он до мяча первый на долю секунды коснулся, там накладка и галимое нарушение. Куча косяков в центре поля, когда турки фолят, а сами валятся, как гнилые деревья, а этот пидр со свистком свистит в пользу упавшего.
    Ну это всё лирика, а матч тяжёлый вышел. Фримпонг, что в защите, что на вингере бесполезный бегунок. Вирца Слот упорно ставит в старт на все 90 минут, а чувак только место на поле занимает. Попробуйте без него, уверен, выйдет лучше. Макаллистер/Джонс-Гравенберх-Сабослай, как в прошлом сезоне, будут полезнее ровно на одного игрока.
    Ну и пиздос с травмами конечно, Алиссон аут, Экитика аут((( Пенсов ебать придётся Исаку. А там перерыв на сборные, в надежде, что все подлечатся.

    (ответить)

  5. division 01.10.2025 00:12 # division
    В след. туре эти сучки Кристал Пэлас и сарая будут по кругу пущены на Бридже

    (ответить)

  6. kellborn 01.10.2025 00:10 # kellborn
    Короче, пока Ливерпуль играет как гавно. Типо, они хорошо отскакивали, но игры вообще нет. Вирц - полное гавно пока. Исак - явно не в форме. Еще и Экетике ожидаемо занервничал после трансфера Исака. Конате, после такого старта, хуй теперь в Реал возьмут. Придется и дальше его терпент болелал Ливера.

    Но, у Арсенала тренер Артера. Это мы не забываем. Так что, если Сити не войдет в прайм, все шансы на чемп даже у такого говнопуля есть. Что забавно, с учетом того, что АПЛ типо лучшая и самая конкурентная лига мира.

    (ответить)

  7. redwhitegun 01.10.2025 00:10 # redwhitegun
    Буде глимт был так хорош, жаль не удержали победу)

    (ответить)

  8. ziyod 01.10.2025 00:08 # ziyod
    Далбаёбы... Не знают как сломать автобуса.

    (ответить)

  9. dembo 01.10.2025 00:07 # dembo
    походу подсосаликов можно поздравлять с титулом

    вьебать галатасараю, который даже динамо киев не мог обыграть ето сильно

    (ответить)

  10. ooaaaa 01.10.2025 00:06 # ooaaaa
    у сарая состав сбитые летчики апл?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: