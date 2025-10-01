"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю"
Так и не сумев ответить на пенальти Виктора Осимхена, "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в гостях у турецкого "Галатасарая".
Мохамед Салах и Александер Исак были переведены в запас "красных", а с первых минут появились Коди Гакпо и Уго Экитике.
Первое слово в матче сказали хозяева. Барыш Йылмаз ворвался в штрафную и пробил, однако Алиссон вовремя сократил дистанцию до оппонента и защитил свои ворота.
На 14-й минуте уже гости могли открывать счет, но удар Гакпо был остановлен защитником на линии ворот.
Тут же "Галатасарай" убежал в свою атаку, и Доминик Собослаи ударил Йылмаза по лицу в штрафной. Был назначен пенальти, который реализовал Виктор Осимхен, пробив по центру — 1:0.
В дальнейшем хозяева довольно уверенно выдерживали давление соперника и старались регулярно отвечать своими атаками, благо оборона гостей выглядела уязвимой.
Вскоре после начала второго тайма Алиссон ценой травмы не позволил Осимхену оформить дубль. Потребовалась замена, и на ворота "красных" встал Георгий Мамардашвили.
В концовке давление "Ливерпуля" стало ощутимым, и на 88-й минуте Ибраима Конате упал в чужой штрафной. Сперва рефери назначил пенальти, но после обращения к VAR отменил свое решение.
Выезд в Стамбул получился невероятно сложным для "Ливерпуля". "Галатасарай" забил быстрый гол, а дальше играл по счету. "Красные" старались, но опасных моментов создали мизер.
"Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Осимхен 16 (пен).
"Галатасарай": Чакыр, Синго, Санчес, Бардакджи, Якобс, Лемина, Торрейра, Акгюн (Шаллаи 72), Гюндоган (Сара 75), Йылмаз (Эльмали 85), Осимхен (Икарди 72).
"Ливерпуль": Алиссон (Мамардашвили 56), Фримпонг (Брэдли 62), Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Исак 62), Джонс, Собослаи, Вирц, Гакпо (Салах 62), Экитике (Макаллистер 69).
Предупреждения: Лемина, Бардакджи, Якобс, Икарди, Чакыр — Гравенберх, Джонс, Брэдли.
01.10.2025 00:05
Просмотров: 473
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шо, удача Ливера закончилась с голами нашару?
(ответить)
ДВА ЗАГЛОТА ПОДРЯД
(ответить)
Ну, правильно, кто, если не залупуль, раздвигает свои булки быстрее, чем арешик перед кошерным крючком серёжи хованского? Только сургутская жертва уринопластики, когда отчим возвращается домой и отдаёт команду "пись, пись".
Самый позорный чемпион Англии эвер. Стыдно за АПЛ!
(ответить)
Давно я судей не хуесосил, привык наверное к английским мудакам, но сегодня реально какой-то гандон матч судил. Мало того, что он свистел каждые 3 минуты, тупо не давая играть, так ещё и косячил шо пиздец. Пенка 100%-ная на Конате, чел прямой ногой явно шёл, и похуй, что он до мяча первый на долю секунды коснулся, там накладка и галимое нарушение. Куча косяков в центре поля, когда турки фолят, а сами валятся, как гнилые деревья, а этот пидр со свистком свистит в пользу упавшего.
Ну это всё лирика, а матч тяжёлый вышел. Фримпонг, что в защите, что на вингере бесполезный бегунок. Вирца Слот упорно ставит в старт на все 90 минут, а чувак только место на поле занимает. Попробуйте без него, уверен, выйдет лучше. Макаллистер/Джонс-Гравенберх-Сабослай, как в прошлом сезоне, будут полезнее ровно на одного игрока.
Ну и пиздос с травмами конечно, Алиссон аут, Экитика аут((( Пенсов ебать придётся Исаку. А там перерыв на сборные, в надежде, что все подлечатся.
(ответить)
В след. туре эти сучки Кристал Пэлас и сарая будут по кругу пущены на Бридже
(ответить)
Короче, пока Ливерпуль играет как гавно. Типо, они хорошо отскакивали, но игры вообще нет. Вирц - полное гавно пока. Исак - явно не в форме. Еще и Экетике ожидаемо занервничал после трансфера Исака. Конате, после такого старта, хуй теперь в Реал возьмут. Придется и дальше его терпент болелал Ливера.
Но, у Арсенала тренер Артера. Это мы не забываем. Так что, если Сити не войдет в прайм, все шансы на чемп даже у такого говнопуля есть. Что забавно, с учетом того, что АПЛ типо лучшая и самая конкурентная лига мира.
(ответить)
Буде глимт был так хорош, жаль не удержали победу)
(ответить)
Далбаёбы... Не знают как сломать автобуса.
(ответить)
походу подсосаликов можно поздравлять с титулом
вьебать галатасараю, который даже динамо киев не мог обыграть ето сильно
(ответить)
у сарая состав сбитые летчики апл?)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий