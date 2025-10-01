"Ливерпуль" проиграл "Галатасараю"

Так и не сумев ответить на пенальти Виктора Осимхена, "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в гостях у турецкого "Галатасарая".

Мохамед Салах и Александер Исак были переведены в запас "красных", а с первых минут появились Коди Гакпо и Уго Экитике.



Первое слово в матче сказали хозяева. Барыш Йылмаз ворвался в штрафную и пробил, однако Алиссон вовремя сократил дистанцию до оппонента и защитил свои ворота.



На 14-й минуте уже гости могли открывать счет, но удар Гакпо был остановлен защитником на линии ворот.



Тут же "Галатасарай" убежал в свою атаку, и Доминик Собослаи ударил Йылмаза по лицу в штрафной. Был назначен пенальти, который реализовал Виктор Осимхен, пробив по центру — 1:0.



В дальнейшем хозяева довольно уверенно выдерживали давление соперника и старались регулярно отвечать своими атаками, благо оборона гостей выглядела уязвимой.



Вскоре после начала второго тайма Алиссон ценой травмы не позволил Осимхену оформить дубль. Потребовалась замена, и на ворота "красных" встал Георгий Мамардашвили.



В концовке давление "Ливерпуля" стало ощутимым, и на 88-й минуте Ибраима Конате упал в чужой штрафной. Сперва рефери назначил пенальти, но после обращения к VAR отменил свое решение.



Выезд в Стамбул получился невероятно сложным для "Ливерпуля". "Галатасарай" забил быстрый гол, а дальше играл по счету. "Красные" старались, но опасных моментов создали мизер.



"Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Осимхен 16 (пен).



"Галатасарай": Чакыр, Синго, Санчес, Бардакджи, Якобс, Лемина, Торрейра, Акгюн (Шаллаи 72), Гюндоган (Сара 75), Йылмаз (Эльмали 85), Осимхен (Икарди 72).



"Ливерпуль": Алиссон (Мамардашвили 56), Фримпонг (Брэдли 62), Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Исак 62), Джонс, Собослаи, Вирц, Гакпо (Салах 62), Экитике (Макаллистер 69).



Предупреждения: Лемина, Бардакджи, Якобс, Икарди, Чакыр — Гравенберх, Джонс, Брэдли.