Босс "Баварии" назвал "Ньюкасл" "идиотами" за покупку Вольтемаде

Босс "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал "идиотами" руководителей "Ньюкасла", купивших нападающего Ника Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Ньюкасл" приобрел Вольтемаде на замену Александеру Исаку, проданному в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов.



В Вольтемаде также была заинтересована "Бавария", однако чемпионы Бундеслиги отказались переплачивать за соотечественника.



"Я лишь могу поздравить людей из "Штутгарта", что они — а теперь я буду использовать кавычки — нашли идиота, который заплатит так много денег. Потому что мы в Мюнхене этого бы точно делать не стали".



"Мы не должны удовлетворять чьи-либо требования, только чтобы осчастливить их, особенно этих финансистов из "Штутгарта", — цитирует Румменигге The Telegraph.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уже отреагировал на столь резкое высказывание, встав на защиту 23-летнего немца, признанного лучшим игроком "сорок" в сентябре.



"На самом деле, это не имеет значения. Трансферные цены диктует рынок — не обязательно какой-либо один клуб. Мы очень довольны, что обладаем Ником. Думаю, он очень сильно начал, хотя это был сложный период для него. Он сразу окунулся в процесс, без времени для тренировок", — приводит слова Хау BBC.