Босс "Баварии" назвал "Ньюкасл" "идиотами" за покупку Вольтемаде
Босс "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал "идиотами" руководителей "Ньюкасла", купивших нападающего Ника Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов.
Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Ньюкасл" приобрел Вольтемаде на замену Александеру Исаку, проданному в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов.
В Вольтемаде также была заинтересована "Бавария", однако чемпионы Бундеслиги отказались переплачивать за соотечественника.
"Я лишь могу поздравить людей из "Штутгарта", что они — а теперь я буду использовать кавычки — нашли идиота, который заплатит так много денег. Потому что мы в Мюнхене этого бы точно делать не стали".
"Мы не должны удовлетворять чьи-либо требования, только чтобы осчастливить их, особенно этих финансистов из "Штутгарта", — цитирует Румменигге The Telegraph.
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уже отреагировал на столь резкое высказывание, встав на защиту 23-летнего немца, признанного лучшим игроком "сорок" в сентябре.
"На самом деле, это не имеет значения. Трансферные цены диктует рынок — не обязательно какой-либо один клуб. Мы очень довольны, что обладаем Ником. Думаю, он очень сильно начал, хотя это был сложный период для него. Он сразу окунулся в процесс, без времени для тренировок", — приводит слова Хау BBC.
30.09.2025 22:00
Просмотров: 535
Пошли на охоту их, капиталистический рынок таков.
Если зассали покупать чела, нейух трепать потом языком.
Пожелай удачи и с богом дело
