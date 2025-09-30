Салиба: "Нам не хватает лишь трофеев"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба заявил, что трофеи — это единственное, чего не хватает его команде.

Ранее днем "Арсенал" объявил о новом контракте с Салиба. Вильям связан свое будущее с "канонирами" на следующие пять лет, несмотря на то, что до сих пор ничего не выиграл на "Эмирейтс".



Однако 24-летний француз уверен, что "Арсенал" на правильном пути, и трофеи — это лишь вопрос времени, причем самого ближайшего.



"Я так рад заключить новый контракт со своим клубом. Я должен продолжать в том же духе и выиграть какие-нибудь трофеи. Выигранные трофеи — это единственное, чего нам не хватает здесь".



"Все мы верим в этот проект и будущее клуба, у нас хороший состав, хороший персонал и хорошие тренеры. Мы близки к достижениям, и я уверен, скоро мы сможем выиграть какие-нибудь трофеи", — цитирует Салиба Sky Sports.