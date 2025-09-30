Каррагер: "Эдегор должен делать больше"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что капитан "Арсенала" Мартин Эдегор должен играть полезнее, чтобы "канониры" смогли завоевать титул Премьер-Лиги.

Именно с углового, поданного вышедшим на замену Эдегором, "Арсенал" забил победный гол в компенсированное время матча против "Ньюкасла" в минувший уикенд (2:1).



Это действие стало одним из немногих ярких для Эдегора моментов в новом сезоне, и Каррагер предупреждает, что этого недостаточно.



"Это была победа огромной важности для "Арсенала". И хотя это только сентябрь, у этой победы большой вес. Оба своих гола они все равно забили после стандартов, что нормально. Мы знаем их показатели в этом отношении".



"Думаю, если они собираются выиграть лигу, нам нужно чаще видеть то, что Эдегор сделал перед угловым. Он должен находить партнеров между линий".



"В этом втором тайме они оказывали большое давление, но создавали не так много, и все свелось к стандартам".



"Если они смогут вернуть Мартина Эдегора в форму, которую он демонстрировал пару лет назад, если он будет выходить на эти позиции и отдавать эти передачи, это обеспечит им отличные шансы на завоевание титула. Думаю, у них лучший в лиге состав", — сообщил Каррагер Sky Sports.