Артета: "Дьекереш очень, очень далек от своего потолка"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его нападающий Виктор Дьекереш "очень, очень далек" от своего потолка.

Дьекереш забил три гола в шести первых матчах Премьер-Лиги после перехода из "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов, однако своей игрой Виктор производит неоднозначное впечатление.



И хотя Дьекерешу не удалось отличиться против "Ньюкасла" в минувший уикенд, Артета доволен 27-летним шведом, ожидая от того значительного прогресса.



"Он очень уверенный в себе парень. У него невероятное отношение к работе. Он предъявляет такие требования к себе каждый день, и работать с ним одно удовольствие".



"Он дает столь многое команде. Он все еще очень, очень далек от потолка того, что он может давать команде, поэтому мы очень довольны им", — цитирует Артету ESPN.