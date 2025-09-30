Салиба хочет стать "лучшим в мире" при помощи Артеты

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба надеется, что главный тренер Микель Артета поможет ему стать лучшим игроком в мире на своей позиции.

Ранее днем "Арсенал" объявил, что Салиба заключил новый контракт до 2030 года. Теперь Вильям может всецело сосредоточиться на своем развитии.



И хотя Салиба уже обладает репутацией одного из лучших защитников, игрок сборной Франции хочет стать самым лучшим.



"Наш босс — один из лучших тренеров в мире. Он очень мне помог, он сам и его штаб, поэтому я рад обладать им в качестве тренера. Сейчас мне 24, и я думаю, я еще не достиг своего пика. Я должен улучшить многие вещи, должен многое дать этой команде, и я знаю, что тренер и его штаб помогут мне стать лучшим или одним из лучших защитников в мире, а также выиграть трофеи", — цитирует Салиба официальный веб-сайт "Арсенала".