Салиба заключил новый контракт с "Арсеналом"

"Арсенал" подтвердил, что защитник Вильям Салиба заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

Салиба принадлежит "Арсеналу" с лета 2019, однако своего дебюта за "канониров" Вильяму пришлось подождать до старта сезона 2022/23.



С тех пор Салиба сыграл 140 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, заслужив репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге.



Предыдущий контракт Салиба истекал в 2027 году, однако 24-летний француз отверг интерес "Реала" и продлил свои отношения с "Арсеналом" до лета 2030.



"Я чувствую себя дома. У нас хорошая команда, у нас хороший состав, у нас хороший персонал. Этот тренер идеален для меня, так что это лучшее место, чтобы здесь находиться".



"Я наслаждаюсь каждым днем, когда имею возможность носить эту футболку. Я стараюсь изо всех сил, и теперь я буду отдаваться еще больше этому клубу и фанатам", — сообщил Салиба.