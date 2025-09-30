Анонс матча "Буде-Глимт" — "Тоттенхэм"

Во вторник вечером в рамках общего этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" сыграет на выезде с норвежским "Буде-Глимтом".

Не далее чем в мае "Тоттенхэм" уже пересекался с "Буде-Глимтом". "Шпоры" выиграли 3:1 дома и 0:2 за Полярным кругом, благодаря чему вышли в финал Лиги Европы.



Как раз через победу в Лиге Европы "Тоттенхэм" и попал в Лигу Чемпионов, тогда как "Буде-Глимт" пришлось выиграть свое первенство, чтобы попасть в элитный европейский турнир.



- "Тоттенхэм" выиграл обе предыдущие встречи с "Буде-Глимтом" с общим счетом 5:1.



- "Буде-Глимт" проиграл все пять своих матчей против английских команд в еврокубках.



- Победа "Тоттенхэма" 0:2 в мае прервала серию "Буде-Глимта" из пяти домашних побед кряду в Европе.



- "Тоттенхэм" выиграл три из четырех последних выездных матчей в еврокубках (1 поражение).



- Томас Франк может стать первым наставником "Тоттенхэма", выигравшим оба своих первых матча в Лиге Чемпионов.



- В четырех из шести последних матчей "Буде-Глимта" в еврокубках соперник наносил 20+ ударов.



- Во время победы 1:0 над "Вильярреалом" атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Кудус совершил восемь обводок — наибольшее количество для игрока "Тоттенхэма" в матче Лиги Чемпионов с марта 2020.



- Если не считать автоголы, пять из 11 последних голов "Буде-Глимта" в еврокубках были забиты выходившими на замену игроками.



В качестве меры предосторожности "Тоттенхэм" не взял своего капитана Кристиана Ромеро в Норвегию. Доминик Соланке перенес небольшую операцию на лодыжке. Бен Дэвис вернулся в строй. Матис Тель на Лигу Чемпионов не заявлен, как и травмированные Кота Такаи, Раду Дрэгушин, Ив Биссума, Джеймс Мэддисон и Деян Кулусевки. Рандаль Коло-Муани идет на поправку.



Лига Чемпионов. Общий этап. 2-й тур

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Буде. Стадион "Аспмира". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз