Артета пригласит пилотов истребителей Королевских ВВС на базу "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается пригласить на базу своего клуба пилотов истребителей Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Артета всегда был известен своими нестандартными методами по мотивации игроков. Теперь Микель задумал преподать своим подопечным урок по повышению уровня коммуникаций в сложных условиях.



"Однажды я могу проснуться и сказать: "Мой процесс в день матча недостаточно хорош".



"Взять, к примеру пилотов британских истребителей. Я буду на связи с этими парнями, чтобы узнать, как они взаимодействуют, потому что для них это вопрос жизни и смерти".



"Уверен, они не используют 20 фраз или 20 слов, если это можно выразить одним словом. Не говори "не, ветер дует в эту сторону, теперь тебе нужно повернуть налево", потому что иначе — бум — ты мертв. Так что это должно быть одно слово".



"А какое? Насколько конкретным оно может быть? Насколько ясным оно может быть. Я хочу позвать их и сказать: "Я хочу, чтобы вы проанализировали наш процесс на протяжении трех дней, проанализировали, как мы взаимодействуем на тренировках, и я хочу улучшить это".



"Дайте себе волю и скажите: "Парни, вы ужасны в этом, вам нужно улучшить это". И мы попытаемся это сделать".



"Я хочу понять этих людей, как они мыслят, как они действуют, как это соотносится с "Формулой-1", как это соотносится с чем-нибудь еще, чтобы попытаться прибавить", — цитирует Артету The Sun.