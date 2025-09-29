Соланке перенес операцию на лодыжке

Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке перенес небольшую операцию на проблемной лодыжке.

Соланке не играет за "Тоттенхэм" с победы 0:2 над "Манчестер Сити" 23 августа, когда он вышел на замену в концовке, хотя изначально проблемы с лодыжкой возникли у Даниэля еще в предсезонный период.



И хотя на прошлой неделе Соланке вернулся к тренировкам, медицинский штаб "Тоттенхэма" был вынужден признать, что консервативное лечение не помогло.



"Вы знаете, что лодыжка достаточно давно беспокоит Дома. Поэтому мы решили провести небольшую операцию. Это маленькая процедура. Это означает, что он, конечно, не будет готов у "Буде-Глимт". И к "Лидсу" тоже. После международного перерыва мы будем лучше понимать сроки. Но я не ожидаю, что это займет много времени", — цитирует главного тренера "шпор" Томаса Франка Evening Standard.