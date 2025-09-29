"Ливерпуль" не взял Кьезу на матч с "Галатасараем"

Вингер Федерико Кьеза не попал в заявку "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов против турецкого "Галатасарая" во вторник вечером.

Напомним, изначально Кьеза вообще не был зарегистрирован "Ливерпулем" на общий этап Лиги Чемпионов, однако после травмы защитника Джованни Леони "красные" дозаявили Федерико.



Кьеза принял участие в открытой тренировке "Ливерпуля" в понедельник, однако в Арне не оказалось среди 21 игрока, которых наставник Арне Слот взял собой в Стамбул.



Добавим, на прошлой неделе 27-летний итальянец отдал две результативные передачи против "Саутгемптона" в Кубке Лиги, а затем отметился голом против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.