Мареска: "Нет причины для негатива"
Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что для негативного настроения от выступлений его команды "нет причины".
"Челси" проиграл три из четырех своих последних матчей во всех соревнованиях, уступив "Баварии", "Манчестер Юнайтед" и "Брайтону".
Однако Мареска призывает смотреть шире и оценить результаты "Челси" на дистанции в полгода.
"Нам нужен позитивный настрой, потому что прежде всего в этом нуждаются игроки. Во-вторых, для негатива нет причины".
"Этим утром клуб показал мне статистику, согласно которой за последние шесть месяцев мы проиграли пять матчей, в четырех из которых была красная карточка".
"Конечно, мы бы хотели выигрывать матчи, но реальность также такова, что никакого давления нет. Единственное давление заключается в том, что ты обязан выигрывать матчи, будучи игроком или тренером "Челси". Но реальность такова, что за шесть месяцев мы проиграли пять матчей в силу различных причин, травм или дисквалификаций".
"Думаю, это не тк уж плохо", — цитирует Мареску Sky Sports.
