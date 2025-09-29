"Юнайтед" хочет дать Амориму полный сезон

Боссы "Манчестер Юнайтед" сохраняют веру в Рубена Аморима и хотят дать своему главному тренеру полный сезон.

Аморим оказался под серьезным давлением из-за неудачного старта сезона. "Юнайтед" занимает только 14-е место после шести сыгранных в Премьер-Лиге матчей и уже вылетел из Кубка Лиги.



По информации Sky Sports, Аморим сохраняет поддержку совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, который не хочет признавать свое первое тренерское назначение за время управления клубом ошибкой.



Источник настаивает, что "Юнайтед" не готовится к расставанию с Аморимом и не ищет другого тренера, и у Рубена будет полный сезон, прежде чем клуб примет решение насчет их дальнейшего сотрудничества.



Вместе с тем было бы наивно предполагать, что у "Юнайтед" нет запасного плана на случай, если все пойдет не так.