Невилл считает, что для Аморима не может быть оправданий

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что для главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима не может быть оправданий в этом сезоне.

В минувшую субботу "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 от "Брентфорда" и теперь находится только на 14-м месте в Премьер-Лиге.



Результаты "Юнайтед" в новом сезоне кажутся Невиллу неприемлемыми, учитывая полноценный предсезонный период, летние трансферы и отсутствие лишней нагрузки в виде еврокубков.



"У Аморима был предсезонный период. Теперь у него есть по неделе между своими матчами, потому что "Манчестер Юнайтед" не выступает в Европе. И все равно их игра плоха, как никогда".



"Результаты катастрофичны, особенно по меркам "Манчестер Юнайтед". Они потратили большие деньги, но вещи, которые я наблюдаю, вызывают огромную тревогу и не могут происходить в принципе".



"Поэтому я очень обеспокоен, потому что их тренер — хороший тренер. У него была отличная статистика в Португалии, но здесь у него совершенно не ладится".



"Посмотрим, что будет в следующую субботу против "Сандерленда". Если это будет очередной негативный результат для "Манчестер Юнайтед", начнут возникать большие вопросы к владельцам. Большие вопросы".



"Они пригласили молодого тренера, который играл по совершенно другой системе. Они инвестировали в совершенно другую систему. Если вы на 14-м, 15-м или 16-м месте в октябре, это это не временный спад. Это то, чем мы являетесь".



"Это становится шаблоном, и тренер находится под огромным давлением. Мы видели, что случилось с Грэмом Поттером на днях. Поэтому я переживаю, ведь это никуда не денется, а будет только нарастать со временем".



"Победа против "Сандерленда" на "Олд Траффорд" в субботу нужнее, чем когда-либо прежде", — сообщил Невилл в своем подкасте.