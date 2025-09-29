Хави хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави изучает возможность трудоустройства в Премьер-Лиге.

45-летний Хави находится без работы с конца сезона 2023/24, когда он покинул "Барселону" после двух с половиной лет работы.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Аль-Иттихад" рассматривает Хави на замену своему рулевому Лорану Блану, но бывший полузащитник сборной Испании не уверен насчет работы в Саудовской Аравии.



Зато Хави активно изучает Премьер-Лигу и уже завтра бы согласился возглавить "Манчестер Юнайтед", чье неучастие в еврокубках не является проблемой для легенды "Барселоны".



Добавим, в качестве тренера Хави завоевал с "Барселоной" титул Ла Лиги. В качестве игрока он делал это восемь раз, также выиграв три Кубка Испании и четыре Лиги Чемпионов.