Невилл раскритиковал Аморима за использование Маунта в качестве вингбека

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима за использование полузащитника Мейсона Маунта на позиции левого вингбека.

Чтобы не отказываться от своей игровой системы, на концовку матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу Аморим отправил Маунта на позицию левого вингбека.



Подобное случилось уже второй раз в этом сезоне, и после поражения "Юнайтед" со счетом 3:1 Невилл выразил свое недовольство отсутствием тактической гибкости у Аморима.



"Я очень переживаю. Увиденные нами результат и игра против "Брентфорда" заставляют чувствовать, что удаление (Роберта Санчеса) исказило матч против "Челси". Ты начинаешь смотреть на победу над "Челси" менее позитивно. Просто таков футбол".



"Думаю, в прошлую субботу многие фанаты "Юнайтед", включая меня, уходили со стадиона, думая, что с предстоящими матчами против "Брентфорда" на выезде и "Сандерленда" дома это реальная возможность набрать девять очков из девяти возможных, и тогда мы точно окажемся в топ-6 или топ-8".



"Но матч против "Брентфорда" был действительно плох по игре, и это действительно тревожно".



"По просмотру игры по телевизору, по наблюдению за лицами игроков и их языком тела у меня впервые инстинктивно возникло ощущение, что игроки действительно сомневаются в этой системе и том, что происходит".



"В этом матче случилось то, что я уже упоминал в своем подкасте две-три недели назад. Тогда я сказал, что это не может повториться. Я сказал, что Мейсон Маунт не может становиться левым вингбеком".



"Одно дело, когда вы придерживаетесь своего плана, а тренер доносит свои идеи до игроков, не меняя постоянно свои идеи, потому что это может подорвать то, чего вы стремитесь достичь".



"И затем ты ставишь Мейсона Маунта играть левого вингбека. Последние пять минут матча с "Брентфордом" он играл левого вингбека, и это выглядело ужасно".



"Нельзя ставить Мейсона Маунта на позицию левого вингбека. Мне жаль, но так просто нельзя. Я не могу смотреть на то, как Мейсон Маунт играет левого вингбека в футбольной команде".



"Мне порой тяжело видеть его на своей родной позиции, а уж на левом фланге... Это нелепо, абсолютно нелепо", — сообщил Невилл в своем подкасте.