Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуриньо заявил, что наблюдает возвращение победной культуры в свой бывший клуб "Челси".

В ближайшую среду в рамках Лиги Чемпионов Моуриньо посетит с "Бенфикой" "Стэмфорд Бридж", где он провел два периода в своей карьере.



По словам Моуриньо, в те времена "Челси" был "победоносной машиной", и недавние победы в Лиге Конференций и на клубном Чемпионате Мира говорят Жозе о том, что "синие" на правильном пути.



"Челси" Абрамовича, мой "Челси". Построенный нами "Челси" был победоносным клубом, оставаясь таковым на протяжении многих лет. Они выигрывал все со мной, затем делали это с Анчелотти, Конте и Тухелем".



"Челси" был победоносной машиной. "Челси" побеждал каждый сезон".



"Затем произошли большие изменения, они совершили безумные инвестиции, и несколько лет казалось, что они сбились с пути. Слишком много игроков, слишком много миллионов, скопление игроков и отсутствие ясной философии у команды. Пару лет это было тяжело. Тяжело для тех, кто любит клуб".



"Но пришел Мареска, и пазл стал шаг за шагом складываться. Лига Конференций — великолепный трофей для такой команды, чтобы легко его выиграть. Это создает культуру побед, несмотря ни на что".



"Затем они отправились в Штаты и вернулись с большой эмблемой на своей груди", — цитирует Моуриньо talkSPORT.