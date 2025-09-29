Моуриньо: "Челси" был победоносной машиной"
Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуриньо заявил, что наблюдает возвращение победной культуры в свой бывший клуб "Челси".
В ближайшую среду в рамках Лиги Чемпионов Моуриньо посетит с "Бенфикой" "Стэмфорд Бридж", где он провел два периода в своей карьере.
По словам Моуриньо, в те времена "Челси" был "победоносной машиной", и недавние победы в Лиге Конференций и на клубном Чемпионате Мира говорят Жозе о том, что "синие" на правильном пути.
"Челси" Абрамовича, мой "Челси". Построенный нами "Челси" был победоносным клубом, оставаясь таковым на протяжении многих лет. Они выигрывал все со мной, затем делали это с Анчелотти, Конте и Тухелем".
"Челси" был победоносной машиной. "Челси" побеждал каждый сезон".
"Затем произошли большие изменения, они совершили безумные инвестиции, и несколько лет казалось, что они сбились с пути. Слишком много игроков, слишком много миллионов, скопление игроков и отсутствие ясной философии у команды. Пару лет это было тяжело. Тяжело для тех, кто любит клуб".
"Но пришел Мареска, и пазл стал шаг за шагом складываться. Лига Конференций — великолепный трофей для такой команды, чтобы легко его выиграть. Это создает культуру побед, несмотря ни на что".
"Затем они отправились в Штаты и вернулись с большой эмблемой на своей груди", — цитирует Моуриньо talkSPORT.
29.09.2025 10:00
Просмотров: 604
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какую-то хронологию выдал
(ответить)
пидарастерка тоже детское шампанкое в погребе держит, готовит шествие
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий