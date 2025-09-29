Гвардиола: "Родри сказал, что не может играть"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что у его полузащитника Родри обострилась боль в колене.

В сентябре прошлого года Родри получил разрыв крестообразных связок колена против "Арсенала", проведя в лазарете восемь месяцев.



Последствия той травмы до сих пор дают о себе знать, поэтому после трех сыгранных за неделю матчей — против "Манчестер Юнайтед", "Наполи" и "Арсенала" — Родри не попал в заявку "Сити" на матч против "Бернли" в минувшую субботу.



"(В пятницу утром) Родри тренировался и сказал мне: "Я не могу играть. Мое колено очень болит. Я не могу играть, я не могу играть". И я ответил: "Если ты не можешь играть, значит не можешь", — цитирует Гвардиолу The Independent.



Добавим, если боль в колене не утихнет, Родри пропустит и выезд к "Монако" в рамках Лиги Чемпионов в ближайшую среду.