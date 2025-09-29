Вольтемаде объяснил, почему не упал после удара Габриэля

Нападающий "Ньюкасла" Ник Вольтемаде объяснил, почему не упал после удара по лицу от защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса.

Именно Габриэль на шестой компенсированной минуте принес "Арсеналу" победу 1:2 над "Ньюкаслом" накануне. Однако к тому моменту бразильского защитника уже могло не быть на поле "Сент-Джеймс Парк".



Еще в первом тайме Габриэль грубо ударил Вольтемаде по лицу, однако Ник решил остаться на ногах и не подвергать оппонента риску удаления.



"После гола возникла ситуация, когд я почувствовал его локоть на своем лице на высоте в два метра, поэтому его рука была действительно высока".



"Я просто сказал рефери, что получил по лицу и что не считаю это правильным, но я не того рода игрок, чтобы падать после такого. Это сложно, потому что порой тебе может быть лучше упасть, но я не так играю в футбол".



"После он (Габриэль) извинился, поэтому, думаю, он знал, что ударил меня по лицу. Если честно, я не думаю, что конфликт исчерпан. Мне не нравятся такие вещи".



"Если ты сделал что-нибудь во время матча и через несколько секунд извиняешься, этому нет места в игре. Мне нравится хорошая борьба, но это всегда должно быть честно. Его локтю было не место на моем лице", — сообщил Вольтемаде Sky Sports.



