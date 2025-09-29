Де Лигт считает, что проблема МЮ — не в Амориме
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс Де Лигт не думает, что корень проблем его команды заключается в игровом стиле главного тренера Рубена Аморима.
Победив "Челси" со счетом 2:1, "Юнайтед" не сумел закрепить этот успех во время выезда к "Брентфорду" в минувшую субботу.
"Красные дьяволы" проиграли "пчелам" со счетом 3:1, что дало новый повод критиковал Аморима за его схему с тремя защитниками, однако Де Лигт считает, что дело в игроках и их недостаточной конкуренции.
"Конечно, всегда легко делать виноватым тренера, но в конце концов на поле выходят игроки. Мы не можем сказать, что соперники забивают нам голы и создают против нас моменты из-за нашей игровой системы, о которой вы, парни, постоянно говорите".
"Большое значение также имеет концентрация, и если ее не хватает в ключевые моменты, это будет сказываться", — цитирует Де Лигта ESPN.
29.09.2025 07:00
Тогда игроки должны задать себе вопросы, почему такое происходит? Почему не хватает мотивации и концентрации играть за эту футболку, за эту эмблему? Смотря игры того же Ньюкасла или Арсенала, где игроки бьются за каждый см. поля, игроки МЮ выглядят слабо
