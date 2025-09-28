Артета: "Полностью заслужили победу над "Ньюкаслом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда полностью заслужила одержать победу над "Ньюкаслом".

В воскресенье "Арсеналу" удалось вырвать победу 1:2 на "Сент-Джеймс Парк" благодаря двум поздним голам, причем Габриэль Магальяэс отличился уже на шестой компенсированной минуте.



Однако для Артеты результат выглядит справедливым. Микель считает, что такого рода игра, как показал "Арсенал", является игрой "другого уровня".



"Думаю, мы полностью заслужили одержать победу. Заслужили тем, как мы играли и сражались, какие моменты создали. Мы сделали это драматичным образом, но мы заслужили одержать победу".



"Именно так и выходят на другой уровень. Преодолевая эти моменты и извлекая из них уроки. Это была огромная возможность заявить о своих намерениях и доказать каждому, а также себе, что за командой мы являемся".



"Сегодня мы играли смело и целеустремленно. Мы хотим достичь следующего уровня, а для этого нужно приезжать в такие места и добиваться результатов", — сообщил Артета BBC.