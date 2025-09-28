"Юнайтед" не ищет замену Амориму

Рубен Аморим Вопреки появившимся в прессе слухам, "Манчестер Юнайтед" не ищет замену своему главному тренеру Рубену Амориму.

Ранее днем издание talkSPORT сообщило, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже несколько недель контактирует с бывшим наставником сборной Англии Гаретом Саутгейтом насчет прихода того на место Аморима.

Утверждалось, что со стороны "Юнайтед" также существует интерес к Оливеру Гласнеру из "Кристал Пэлас" и Андони Ираоле из "Борнмута".

Однако, если верить Sky Sports, эта информация не соответствует действительности, и "Юнайтед" не готовится к увольнению Аморима. Рубен сохраняет поддержку руководства своего клуба, несмотря на удручающие результаты.




28.09.2025

  1. gidro-met 28.09.2025 21:25 # gidro-met
    Аморим -;цыган . И это максимум , что можно выжать из этого сборища

    (ответить)

  2. b84 28.09.2025 21:06 # b84
    правильно рано - сезон еще не просран окончательно

    (ответить)

