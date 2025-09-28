"Юнайтед" не ищет замену Амориму

Вопреки появившимся в прессе слухам, "Манчестер Юнайтед" не ищет замену своему главному тренеру Рубену Амориму.

Ранее днем издание talkSPORT сообщило, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже несколько недель контактирует с бывшим наставником сборной Англии Гаретом Саутгейтом насчет прихода того на место Аморима.



Утверждалось, что со стороны "Юнайтед" также существует интерес к Оливеру Гласнеру из "Кристал Пэлас" и Андони Ираоле из "Борнмута".



Однако, если верить Sky Sports, эта информация не соответствует действительности, и "Юнайтед" не готовится к увольнению Аморима. Рубен сохраняет поддержку руководства своего клуба, несмотря на удручающие результаты.