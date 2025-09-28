"Арсенал" вырвал победу у "Ньюкасла" и сблизился с "Ливерпулем"

Гол Габриэля Магальяэса в компенсированное время позволил "Арсеналу" вырвать победу 1:2 в гостях у "Ньюкасла" и сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до двух очков.

В стартовый состав "сорок" после победы над "Брэдфордом" в Кубке Лиги вернулись Ник Поуп, Дэн Берн, Тино Ливраменто, Сандро Тонали, Джейкоб Мерфи и Ник Вольтемаде.



По сравнению с матчем Кубка Лиги против "Порт Вейл" в старте "канониров" были восстановлены Давид Райя, Габриэль Магальяэс, Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори, Мартин Субименди, Деклан Райс и Виктор Дьекереш.



Первое слово в матче сказали гости, но Поуп совершил блестящий сейв после удара Эберечи Эзе безо всякого сопротивления.



На 15-й минуте Поуп сбил в своей штрафной Дьекереша, выходившего на пустые ворота, однако после изучения повторов на мониторе рефери Джарред Джиллетт решил, что фола не было.



На 25-й минуте "Арсеналу" удалось провести контратаку на скорости. На удар по левому краю штрафной был выведен Троссард, однако удар Леандро на себя приняла ближняя штанга ворот Поупа.



"Канониры" атаковали острее, но на 34-й минуте пропустили. Сандро Тонали сыграл в стенку с партнером на левом фланге, после чего навесил к границе вратарской, а там высоченный Вольтемаде выиграл второй этаж — 1:0.



Далее хозяева сосредоточились на оборонительных действиях и физической борьбе, ничего не позволив гостям создать в остатке первого тайма.



Едва начался второй тайм, как тянувшийся к мячу Вольтемаде пробил в перекладину, однако уже был зафиксирован офсайд.



После перерыва у "Арсенала" мало что получалось, однако "канониры" старались и на 84-й минуте были вознаграждены. Деклан Райс навесил с левого фланга, а вышедший на замену Микель Мерино пробил затылком — 1:1.



Практически в следующей атаке Габриэль рукой заблокировал удар Энтони Эланги в своей штрафной, однако рефери не решился назначить пенальти.



Развязка случилась на шестой компенсированной минуте, когда Габриэль пробил головой после подачи Мартином Эдегором углового — 1:2.



Команды выдали захватывающий матч. "Ньюкасл" повел в счете, использовав свой шанс, но "Арсенал" до последнего не опускал руки и смог выйти победителем из сложной ситуации.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче