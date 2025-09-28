"Арсенал" вырвал победу у "Ньюкасла" и сблизился с "Ливерпулем"
Гол Габриэля Магальяэса в компенсированное время позволил "Арсеналу" вырвать победу 1:2 в гостях у "Ньюкасла" и сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до двух очков.
В стартовый состав "сорок" после победы над "Брэдфордом" в Кубке Лиги вернулись Ник Поуп, Дэн Берн, Тино Ливраменто, Сандро Тонали, Джейкоб Мерфи и Ник Вольтемаде.
По сравнению с матчем Кубка Лиги против "Порт Вейл" в старте "канониров" были восстановлены Давид Райя, Габриэль Магальяэс, Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори, Мартин Субименди, Деклан Райс и Виктор Дьекереш.
Первое слово в матче сказали гости, но Поуп совершил блестящий сейв после удара Эберечи Эзе безо всякого сопротивления.
На 15-й минуте Поуп сбил в своей штрафной Дьекереша, выходившего на пустые ворота, однако после изучения повторов на мониторе рефери Джарред Джиллетт решил, что фола не было.
На 25-й минуте "Арсеналу" удалось провести контратаку на скорости. На удар по левому краю штрафной был выведен Троссард, однако удар Леандро на себя приняла ближняя штанга ворот Поупа.
"Канониры" атаковали острее, но на 34-й минуте пропустили. Сандро Тонали сыграл в стенку с партнером на левом фланге, после чего навесил к границе вратарской, а там высоченный Вольтемаде выиграл второй этаж — 1:0.
Далее хозяева сосредоточились на оборонительных действиях и физической борьбе, ничего не позволив гостям создать в остатке первого тайма.
Едва начался второй тайм, как тянувшийся к мячу Вольтемаде пробил в перекладину, однако уже был зафиксирован офсайд.
После перерыва у "Арсенала" мало что получалось, однако "канониры" старались и на 84-й минуте были вознаграждены. Деклан Райс навесил с левого фланга, а вышедший на замену Микель Мерино пробил затылком — 1:1.
Практически в следующей атаке Габриэль рукой заблокировал удар Энтони Эланги в своей штрафной, однако рефери не решился назначить пенальти.
Развязка случилась на шестой компенсированной минуте, когда Габриэль пробил головой после подачи Мартином Эдегором углового — 1:2.
Команды выдали захватывающий матч. "Ньюкасл" повел в счете, использовав свой шанс, но "Арсенал" до последнего не опускал руки и смог выйти победителем из сложной ситуации.
"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче
28.09.2025 20:35
Просмотров: 2211
Последние комментарии:
педри > чвитинья
(ответить)
Жиррорт,любовь моя,сучка моя!)))
(ответить)
я напомню : прошел 6 тур. У дьокереша 0 голевых действия, влияющих на игру, типо открыл счет в игре, сравнял, победный, асисты...просто нихуя.
(ответить)
Ябите братья местных пенсоишаков,Король vo98 одобряет
(ответить)
Смотреть на игру Арсенала - дотошно нудно. Вдохновенно и интригующе катают всего несколько команд эйпиэл
(ответить)
Прошли сложный график на 4+ балла. Далее график лёгкий, необходимо переходить на первое место. Были вопросы по Эзе, больше вопросов нет.
По Дьекерешу, такое ощущение что Арсенал не покупал напов много лет, потому что сами не знают какой нап подойдёт для их системы. Болельщики и эксперты требовали напа, вот бля вам и нап)) Дьекереш видно что очень старается но пока ощущение, что он тупо лишний на поле. Побыстрее бы Хавертс вернулся)
(ответить)
АрсенИлсоны, как давление - настроение?) шкалик - зашкалик
(ответить)
Моя нежная волосатая Жиррорт объявилась
Ахахахаха
(ответить)
Прямо сейчас дагестанец ерсеин докаримов сжимает свой брелок, уже предвкушая, как его мадридской помойке барселона закинет семь голов в очной встрече.
(ответить)
ответьте кто-то шакалову
а нет, не надо ахахахаххаа, игнорим ето чмо)
(ответить)
Ну и хорошо ..продержались эти 6 туров, позиция довольно неплохая по такому графику ..дальше если хотят быть чемпиками должны набирать очки, благо график позволяет ..как раз Сака с Эдегором поправятся
..Дьякереш хоть и не отличился результативными действиями, но все равно прибавляет от матча к матчу ..уже лучше взаимодействие, больше играет в подыгрыше ..чаще касается мяча ..скоро видать привыкнет, что тут могут за лицо хватать и это совсем не фолы)) ..особенно против Ньюкасла)
(ответить)
Касл - крепкий середняк выше среднего . Арсенал - претендует с амбициями и дорогим составом на второе место . Челси - чемпионмирси. Сити - голубиное суфле. Тотэхэ - легендарные спарринг-партнеры, ириски - хуиски, шмели - сунеои
(ответить)
рэшфорд голевая
(ответить)
Декстер in
вместо шнырейко,жена сасистерка отсасывает
Ахахаха Ани так лааахи
(ответить)
Чисто с навесов все голы стандарты решают .
Но скоро швед впишется , Сака вернётся и.. возможно с игры начнут забивать
(ответить)
Ребята хотите анекдот?:
Сасистерка завязала сасать!
)))))
(ответить)
Я чую, что Ливер вьебав пол ярда не выиграет ЛЧ и АПЛ, а Декстер обвинит во всем Слота
(ответить)
Правильно говорят - Ньюкасл это настоящие колхозники, что игроки, что тренер. Пусть Арсенал не расслабляют булки в начале чемпа, а то потом совсем скучно станет.
(ответить)
пацны хотите анекдот?:
Арсенал - чемпион !
))))
(ответить)
У Арса дальше календарь изичный, а у Ливерпуля Челси и МЮ. Опасненько.
(ответить)
